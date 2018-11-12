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Помер творець коміксів Marvel Стен Лі

Помер творець коміксів Marvel Стен Лі

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 листопада. УНН. У США, у віці 95 років пішов із життя Стен Лі - відомий творець коміксів Marvel. Про це із посиланням на доньку Лі пише TMZ, передає УНН.

Як пише видання, Лі помер у Лос-Анджелесі, у медичному центрі, куди його привезли на “швидкій”.

Видання уточнює, що автор коміксів за останній рік мав проблеми зі здоров’ям.

У Лі була пневмонія і труднощі із зором.

Звістку про смерть творця коміксів підтвердив виданню Associated Press сімейний адвокат.

Довідка: Стенлі Мартін Лібер — творець Людини-павука, Фантастичної четвірки та багатьох інших відомих супергероїв компанії Marvel Comics.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: “Маленький” всесвіт Marvel: як виглядали супергерої у дитинстві

Стен Лі народився 28 грудня 1922 року в Нью-Йорку, в квартирі на розі 98-ї західної вулиці в кінці західного авеню Манхеттена. Його батьки були єврейськими іммігрантами румунського походження — Селія (уроджена Соломон) і Джек Лібер. Батько Стена навчався на закрійника суконь, але працював мало, особливо після великої депресії, тому родина переїхала на Форт-Вашингтон авеню.

Стен закінчив середню школу ДеВітта Клінтона в Бронксі, куди до цього переїхала його родина. Стен працював на багатьох роботах: він займався написанням некрологів для служби новин і прес-релізів за Національною програмою туберкульозного центру, доставкою сендвічів в офіси (у тому числі і до Рокфеллеровського центру).

У 1995 включений у зал слави Джека Кербі.

У 2008 удостоєний Національної медалі США в галузі мистецтв.

Додамо, Marvel Comics або Marvel Publishing, Inc. — нью-йоркська компанія, яка спеціалізується на видавництві коміксів і суміжних їм носіїв. Належить Marvel Entertainment, Inc, що, у свою чергу, є дочірньою компанією The Walt Disney Company.

Marvel відома завдяки таким коміксам, як “Фантастична четвірка” (англ. Fantastic Four), “Людина-павук” (англ. Spiderman), “Неймовірний Халк” (англ. Incredible Hulk), “Люди Ікс” (англ. X-Men) та інші. Більшість персонажів коміксів Marvel існують у вигаданому всесвіті під назвою Всесвіт Marvel[en] (англ. Marvel Universe); екшн відбувається у таких реальних містах як Чикаго, Нью-Йорк і Лос-Анджелес.

Відділ коміксів у компанії відкрився у 1939 році як Timely Publications, і до 1950-х став загально відомим як Atlas Comics. Сучасного вигляду Marvel набула у 1964 році, з реалізацією Фантастичної четвірки та інших супер-героїв, створених Стеном Лі, Джеком Кірбі, Стівом Дітко й іншими. Marvel з того часу став одним з найбільших американських видавців коміксів.

31 грудня 2009 року The Walt Disney Company придбала Marvel Entertainment[en] за 4,240 мільярди дол.

Нагадаємо, помер президент фестивалю Comic-Con Джон Роджерс.

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