Умер создатель комиксов Marvel Стэн Ли

Как пишет издание, Ли умер в Лос-Анджелесе, в медицинском центре, куда его привезли на “скорой”.

Издание уточняет, что автор комиксов за последний год имел проблемы со здоровьем.

У Ли была пневмония и трудности со зрением.

Известие о смерти создателя комиксов подтвердил изданию Associated Press семейный адвокат.

Справка: Стэнли Мартин Либер — создатель Человека-паука, Фантастической четверки и многих других известных супергероев компании Marvel Comics.

Стэн Ли родился 28 декабря 1922 года в Нью-Йорке, в квартире на углу 98-й западной улице в конце западного авеню Манхэттена. Его родители были еврейскими иммигрантами румынского происхождения — Селия (урожденная Соломон) и Джек Либер. Отец Стэна учился на закройщика платьев, но работал мало, особенно после великой депрессии, поэтому семья переехала на Форт-Вашингтон авеню.

Стэн закончил среднюю школу Девитта Клинтона в Бронксе, куда до этого переехала его семья. Стэн работал на многих работах: он занимался написанием некрологов для службы новостей и пресс-релизов по Национальной программе туберкулезного центра, доставкой сэндвичей в офисы (в том числе и в Рокфеллеровский центр).

В 1995 включен в зал славы Джека Кирби.

В 2008 удостоен Национальной медали США в области искусств.

Добавим, Marvel Comics или Marvel Publishing, Inc. — нью-йоркская компания, которая специализируется на издательстве комиксов и смежных им носителей. Принадлежит Marvel Entertainment, Inc, что в свою очередь, является дочерней компанией The Walt Disney Company.

Marvel известна благодаря таким комиксам, как “Фантастическая четверка” (англ. Fantastic Four), “Человек-паук” (англ. Spiderman), “Невероятный Халк” (англ. Incredible Hulk), “Люди Икс” (англ. X-Men ) и другие. Большинство персонажей комиксов Marvel существуют в вымышленной вселенной под названием Вселенная Marvel [en] (англ. Marvel Universe) экшн происходит в таких реальных городах как Чикаго, Нью-Йорк и Лос-Анджелес.

Отдел комиксов компании открылся в 1939 году как Timely Publications, и в 1950-х стал общеизвестным как Atlas Comics. Современный вид Marvel получила в 1964 году, с реализацией Фантастической четверки и других супер-героев, созданных Стэном Ли, Джеком Кирби, Стивом Дитко и другими. Marvel с тех пор стал одним из крупнейших американских издателей комиксов.

31 декабря 2009 The Walt Disney Company приобрела Marvel Entertainment [en] за 4,240 миллиарда долл.

Напомним, умер президент фестиваля Comic-Con Джон Роджерс.