По обвинению в жестоком обращении со Стэном Ли арестовали его менеджера
Киев • УНН
КИЕВ. 26 мая. УНН. Бывший менеджер создателя комиксов Marvel Стэна Ли был арестован в субботу по обвинению в жестоком обращении с пожилым творцом. Об этом сообщает Associated Press, передаёт УНН.
Так, Морган был арестован в Аризоне после предъявления обвинения прокурорами округа Лос-Анджелес в начале этого месяца.
Моргану предъявлены обвинения в совершении уголовного преступления, включая кражу, растрату, подлог и мошенничество в отношении пожилого человека, а также в жестоком обращении с ним.
Власти говорят, что Морган стремился извлечь выгоду из богатства вдохновителя Marvel Comic и оказывать влияние на Ли, хотя у него не было полномочий действовать от его имени.
Полиция заявляет, что Морган похитил более 262 тыс. долларов на афтограф-сессиях, которые Ли провел в мае 2018 года. Власти заявляют, что Морган в какой-то момент перевёз Ли из его дома в Голливуд-Хиллз в кондоминиум в Беверли-Хиллз, “где Морган имел больше контроля над Ли”.
В прошлом году дочь Ли заявила, что Морган манипулировал Ли, не давая ему видеться с семьей и друзьями, и пытался взять под контроль его деньги и деловые отношения.
Адвокат Алекс Кессел сказал, что Морган никогда не злоупотреблял и не использовал Ли в своих интересах.
Напомним, в ноябре прошлого года известный создатель комиксов Marvel Стэн Ли ушел из жизни в медицинском центре в Лос-Анджелесе.