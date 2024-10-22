За три дні атак рф на Кривий Ріг постраждали 27 людей
Київ • УНН
За три дні атак на Кривий Ріг постраждали 27 людей, з них 8 досі госпіталізовані. Стан госпіталізованих оцінюється як середньої тяжкості, решта, включаючи 12-річну дівчинку, на амбулаторному лікуванні.
У Кривому Розі за три дні ворожих атак - 27 постраждалих, 8 з них госпіталізовані, повідомив у вівторок голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram, пише УНН.
Загалом за три дні атак на Кривий Ріг постраждали 27 людей. Восьмеро з них досі госпіталізовані. Їхній стан медики оцінюють як середньої тяжкості. Решта потерпілих – на амбулаторному лікуванні. У тому числі й 12-річна дівчинка
Окупанти в основному обстрілюють Кривий Ріг балістикою - РВА20.10.24, 13:56 • 25475 переглядiв