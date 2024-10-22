За три дня атак рф на Кривой Рог пострадали 27 человек

В Кривом Роге за три дня вражеских атак - 27 пострадавших, 8 из них госпитализированы, сообщил во вторник глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram, пишет УНН.

Всего за три дня атак на Кривой Рог пострадали 27 человек. Восемь из них до сих пор госпитализированы. Их состояние медики оценивают как средней тяжести. Остальные пострадавшие - на амбулаторном лечении. В том числе и 12-летняя девочка - написал Лысак.

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