За три дня атак рф на Кривой Рог пострадали 27 человек
Киев • УНН
За три дня атак на Кривой Рог пострадали 27 человек, из них 8 до сих пор госпитализированы. Состояние госпитализированных оценивается как средней тяжести, остальные, включая 12-летнюю девочку, на амбулаторном лечении.
В Кривом Роге за три дня вражеских атак - 27 пострадавших, 8 из них госпитализированы, сообщил во вторник глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram, пишет УНН.
Всего за три дня атак на Кривой Рог пострадали 27 человек. Восемь из них до сих пор госпитализированы. Их состояние медики оценивают как средней тяжести. Остальные пострадавшие - на амбулаторном лечении. В том числе и 12-летняя девочка
Оккупанты в основном обстреливают Кривой Рог баллистикой - РВА20 октября 2024, 10:56 • 22660 просмотров