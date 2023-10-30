За три роки кількість дописів українською в соцмережах зросла на понад 30% – дослідження

КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Російською мовою станом на жовтень пишеться 51% постів у соціальних мережах. Проте за три роки кількість дописів українською мовою в соцмережах зросла на 33%. Про це повідомив керівник аналітичного відділу Центру контент-аналізу Сергій Стуканов під час презентації результатів дослідження Центру контент-аналізу, передає кореспондент УНН.