За три роки кількість дописів українською в соцмережах зросла на понад 30% – дослідження
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Російською мовою станом на жовтень пишеться 51% постів у соціальних мережах. Проте за три роки кількість дописів українською мовою в соцмережах зросла на 33%. Про це повідомив керівник аналітичного відділу Центру контент-аналізу Сергій Стуканов під час презентації результатів дослідження Центру контент-аналізу, передає кореспондент УНН.
Цитата
«Станом на жовтень 2023 року майже половина (49%) дописав робиться українською мовою, понад половина (51%) російською мовою. Значною мірою частка російської мови забезпечена за рахунок російських соціальних мереж та дописів з окупованих територій», - розповів Стуканов.
Деталі
Він зазначив, що достатньо швидкими темпами українська мова набирає позицій впродовж останніх трьох років у соціальних мережах.
Так, у 2020 частка дописів української мови становила - 16%, у 2022 році – 37%, у 2023 році – 49%.
Також згідно з дослідженням, три найпопулярніші в Україні західні соціальні мережі Instagram, Twitter (Х) та Facebook – зазнали рушійної українізації. В українському сегменті цих соціальних мереж російською мовою наразі пишеться менше чверті повідомлень. Також за останній рік суттєво підтягнувся TikTok, де частка дописів українською мовою збільшилася вдвічі.
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Співвідношення за кількістю всіх постів:
· У Instagram – 93,2% (українською), 6,8% (російською)
· У Twitter (Х) – 80,9% (українською), 19,1% (російською)
· У Facebook – 77,2% (українською), 22,8% (російською)
· У TikTok – 60,7% (українською), 39,3% (російською)
· У YouTube – 44,2% (українською), 55,8% (російською)
· У VK – 6,7 % (українською), 93,3 % (російською)
· У OK – 1,0 % (українською), 99,0% (російською)
Довідка
Наведені в цій презентації дані є приблизною оцінкою використання української та російської мови в українському сегменті соціальних мереж в жовтні 2023 року, себто на двадцятому місяці повномасштабної війни. Для аналізу були зібрані дописи з поширених в Україні іноземних соціальних мережах Facebook, Twitter (Х), Instagram, YouTube, TikTok, в тому числі й заборонених , але до тепер використовних російських платформ VK, OK.
Було підраховано частоту вживання в кожній соціальній мережі пар слів (лексем), які мають відмінні корені в українській та російській мовах. Приклади таких лексем: крок-шаг, вересень-сентябрь, цукор-сахар тощо.
Всього було зібрано та проаналізовано 1,17 млн дописів, які містили названі лексеми та були написані в період з 20 вересня по 20 жовтня 2023 року користувачами, що вказали у профілі Україна (або українські регіони, в тому числі окуповані). Так само визначалися й області, які, щоправда, вказані далеко не у всіх користувачів.
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