За три года количество сообщений на украинском в соцсетях выросло более чем на 30% - исследование

Цитата

«По состоянию на октябрь 2023 года почти половина (49%) постов делается на украинском языке, более половины (51%) на русском языке. В значительной степени доля русского языка обеспечена за счет российских социальных сетей и сообщений с оккупированных территорий», - рассказал Стуканов.

Детали

Он отметил, что в достаточно быстром темпе украинский язык набирает позиции в социальных сетях за последние три года.

Так, в 2020 доля сообщений украинского языка составляла - 16%, в 2022 году – 37%, в 2023 году – 49%.

Также согласно исследованию, три самые популярные в Украине западные социальные сети Instagram, Twitter (Х) и Facebook – подверглись движущей украинизации. В украинском сегменте этих социальных сетей на русском языке сейчас пишется менее четверти сообщений. Также за последний год существенно подтянулся TikTok, где доля сообщений на украинском языке увеличилась вдвое.

ЧИТАЙТЕ также: Стало известно, сколько в Украине онлайн-медиа не имеют полноценной украиноязычной версии сайта – исследование

Соотношение по количеству всех постов:

· в Instagram – 93,2% (на украинском), 6,8% (на русском)

· в Твиттере (x) – 80,9% (на украинском), 19,1% (на русском)

· в Facebook – 77,2% (на украинском), 22,8% (на русском)

· в TikTok – 60,7% (на украинском), 39,3% (на русском)

· в YouTube – 44,2% (на украинском), 55,8% (на русском)

· в VK – 6,7 % (на украинском), 93,3% (на русском)

· в OK – 1,0 % (на украинском), 99,0% (на русском)

Справка

Данные, представленные в этой презентации, являются приблизительной оценкой использования украинского и русского языка в украинском сегменте социальных сетей в октябре 2023 года, то есть на двадцатом месяце полномасштабной войны. Для анализа были собраны сообщения из распространенных в Украине иностранных социальных сетях Facebook, Twitter (Х), Instagram, YouTube, TikTok, в том числе и запрещенных, но до теперь используемых российских платформ VK, OK.

Было подсчитано частоту употребления в каждой социальной сети пар слов (лексем), которые имеют отличительные корни в украинском и русском языках. Примеры таких токенов: крок-шаг, вересень-сентябрь, цукор-сахар и т. д.

Всего было собрано и проанализировано 1,17 миллиона сообщений, которые содержали названные токены и были написаны в период с 20 сентября по 20 октября 2023 года пользователями, указавшими в профиле Украина (или украинские регионы, в том числе оккупированные). Так же определялись и области, которые, правда, указаны далеко не у всех пользователей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Кремень призывает телеканалы прекратить практику украинско-русского двуязычия в эфирах