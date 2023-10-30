Стало відомо, скільки в Україні онлайн-медіа не мають повноцінної україномовної версії сайту - дослідження

КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Більше ніж половина веб-представництв ЗМІ на національному рівні й дві третини на регіональному рівні не мають російськомовної версії, тоді як взагалі не мають української версії або не мають повноцінної української версії близько 10% ресурсів. Про це свідчать результати дослідження Центру контент-аналізу, передає УНН.