Стало відомо, скільки в Україні онлайн-медіа не мають повноцінної україномовної версії сайту - дослідження
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Більше ніж половина веб-представництв ЗМІ на національному рівні й дві третини на регіональному рівні не мають російськомовної версії, тоді як взагалі не мають української версії або не мають повноцінної української версії близько 10% ресурсів. Про це свідчать результати дослідження Центру контент-аналізу, передає УНН.
Деталі
Згідно із презентацією, яку представив керівник аналітичного відділу Центру контент-аналізу Сергій Стуканов, повідомляється, що понад половина веб-представництв ЗМІ на національному рівні і дві третини на регіональному рівні станом на жовтень 2023 року не мають російськомовної версії. Водночас близько 10% ресурсів взагалі не мають української версії або не мають повноцінної української версії.
Так, згідно з дослідженням:
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- У 55% загальнонаціональних ЗМІ є українська мова, немає російської.
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- У 36% загальнонаціональних ЗМІ є українська мова та російська
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- У 6% загальнонаціональних ЗМІ є російська, немає української
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У регіональних ЗМІ ситуація наступна:
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- У 68% є українська мова, немає російської.
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- У 19% є українська мова та російська
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- У 5% є російська, немає української
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Понад 80% ЗМІ, як на національному, так й на регіональному рівнях дотримуються закону щодо української версії веб-представництв за замовчуванням. Водночас близько 15% медіа відкриваються російською версією, містять передопитування щодо бажаної мови або мають змішані сторінки обома мовами, які неможливо одночасно віднести до української чи російської мови.
Довідка
Дослідження проводилося шляхом ручного кодування (перегляд веб-представництв). Використано вибірку українських загальнонаціональних та регіональних онлайн-медіа, що містять 1924 портали, з яких 566 – це національні, а 1358 – регіональні.
Доповнення
Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь звернувся до національних телеканалів припинити практику двомовності в ефірі і не чекати, поки норма закону ввійде у дію.