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Стало известно, сколько в Украине онлайн-медиа не имеют полноценной украиноязычной версии сайта - исследование

Киев • УНН

 • 235765 просмотра

КИЕВ. 30 октября. УНН. Более половины веб-представительств СМИ на национальном уровне и две трети на региональном уровне не имеют русскоязычной версии, тогда как вообще нет украинской версии или не имеют полноценной украинской версии у около 10% ресурсов. Об этом свидетельствуют результаты исследования Центра контент-анализа, передает УНН.

Стало известно, сколько в Украине онлайн-медиа не имеют полноценной украиноязычной версии сайта - исследование

Детали

Согласно презентации, которую представил руководитель аналитического отдела Центра контент-анализа Сергей Стуканов, сообщается, что более половины веб-представительств СМИ на национальном уровне и две трети на региональном уровне по состоянию на октябрь 2023 года не имеют русскоязычной версии. В то же время около 10% ресурсов вообще не имеют украинской версии или не имеют полноценной украинской версии.

В частности, согласно исследованию:

  • У 55% общенациональных СМИ есть украинский язык, нет русского.
  • У 36% общенациональных СМИ есть украинский язык и русский
  • В 6% общенациональных СМИ есть русский, нет украинского

В региональных СМИ ситуация следующая:

  • У 68% есть украинский язык, нет русского.
  • У 19% есть украинский язык и русский
  • У 5% есть русский, нет украинского

Более 80% СМИ, как на национальном, так и на региональном уровнях, соблюдают закон о украинской версии веб-представительств по умолчанию. В то же время около 15% медиа открываются русской версией, содержат предопросы относительно желаемого языка или имеют смешанные страницы на обоих языках, которые невозможно одновременно отнести к украинскому или русскому языку.

Справка

Исследование проводилось путем ручной кодировки (просмотр веб-представительств). Использована выборка украинских общенациональных и региональных онлайн-медиа, содержащих 1924 портала, из которых 566 – это национальные, а 1358 – региональные.

Дополнение

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь обратился к национальным телеканалам прекратить практику двуязычия в эфире и не ждать, пока норма закона вступит в силу.

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