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За тиждень патрульні спіймали понад тисячу п'яних водіїв

За тиждень патрульні спіймали понад тисячу п'яних водіїв

Київ • УНН

 • 9855 перегляди

КИЇВ. 9 вересня. УНН. За тиждень з 2 по 8 вересня на п'яних водіїв склали понад 1 тис. адміністративних протоколів. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані департаменту патрульної поліції НП України.

"1087 адмінпротоколів склали за керування транспортними засобами у стані сп'яніння", - повідомили у поліції.

Також вказано, що патрульні за минулий тиждень винесли 36 701 постанову, 32 755 з яких - за порушення правил дорожнього руху.

Нагадаємо, у серпні зупинений на автодорозі на Київщині через порушення ПДР водій зненацька впав на землю, почав хрипіти та помер, попри надання домедичної допомоги патрульними. Правоохоронців після цього випадку відсторонено, ведеться службове розслідування.

Українські Національні Новини

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