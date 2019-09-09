За неделю патрульные поймали более тысячи пьяных водителей
Киев • УНН
КИЕВ. 9 сентября. УНН. За неделю со 2 по 8 сентября на пьяных водителей составили более 1 тыс. административных протоколов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные департамента патрульной полиции НП Украины.
"1087 админпротоколов составили за управление транспортными средствами в состоянии опьянения", - сообщили в полиции.
Также указано, что патрульные за прошедшую неделю вынесли 36 701 постановление, 32 755 из которых - за нарушение правил дорожного движения.
Напомним, в августе остановленный на автодороге в Киевской области из-за нарушения ПДД водитель неожиданно упал на землю, начал хрипеть и умер, несмотря на предоставление домедицинской помощи патрульными. Правоохранителей после этого случая отстранили, ведется служебное расследование.