Водій помер після зупинки патрульними через порушення ПДР
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. Зупинений на автодорозі на Київщині через порушення ПДР водій зненацька впав на землю, почав хрипіти та помер, попри надання домедичної допомоги патрульними. Правоохоронців після цього випадку відсторонено, ведеться службове розслідування. Про це повідомила патрульна поліція Борисполя у Facebook, передає УНН.
Інцидент стався 18 серпня близько 15:40.
"Під час патрулювання автодороги М-03 (“Київ – Харків – Довжанський”) та прилеглих територій, екіпаж патрульної поліції помітив автомобіль Кіа, який порушив ПДР – здійснив обгін на перехресті. Поліцейські зупинили автомобіль порушника на відрізку між залізничною станцією “Переяслівська” та селом Яблуневе, водій вийшов з автомобіля", - повідомили у патрульній поліції.
Документів, які підтверджують особу та право на керування транспортним засобом, як зазначається, водій не пред’явив, повідомив, що при собі не має, однак сказав, що у його авто є інший документ, який посвідчує особу.
"Потому водій направився до свого автомобіля, щоб дістати вказаний документ, однак, відкривши задні праві дверцята авто, чоловік зненацька впав на землю та почав хрипіти. Наряд патрульних одразу розпочав надавати домедичну допомогу та викликав швидку. Проте, врятувати чоловіка не вдалося, швидка, яка прибула на місце констатувала смерть", - додали правоохоронці.
Під час огляду авто, на пасажирському сидінні, як вказано, слідчі виявили ліки, які вживаються під час сердечних захворювань. Дружина, яка прибула на місце події, повідомила, що її чоловік хворів на хронічні хвороби серця.
Обставини події встановлюються.
"Департаментом патрульної поліції розпочато службове розслідування, на час якого вказані патрульні відсторонені від виконання службових обов'язків", - вказали у патрульній поліції.
Нагадаємо, на Прикарпатті чоловік раптово впав з велосипеда і помер на місці.