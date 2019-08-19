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Водитель умер после остановки патрульными из-за нарушения ПДД

Водитель умер после остановки патрульными из-за нарушения ПДД

Киев  •  УНН

 • 22363 просмотра

КИЕВ. 19 августа. УНН. Остановленный на автодороге в Киевской области из-за нарушения ПДД водитель неожиданно упал на землю, начал хрипеть и умер, несмотря на предоставление домедицинской помощи патрульными. Правоохранителей после этого случая отстранили, ведется служебное расследование. Об этом сообщила патрульная полиция Борисполя в Facebook, передает УНН.

Инцидент произошел 18 августа около 15:40.

"Во время патрулирования автодороги М-03 ("Киев - Харьков - Довжанский") и прилегающих территорий, экипаж патрульной полиции заметил автомобиль Киа, который нарушил ПДД - совершил обгон на перекрестке. Полицейские остановили автомобиль нарушителя на отрезке между железнодорожной станцией "Переяславская" и селом Яблоневое, водитель вышел из автомобиля", - сообщили в патрульной полиции.

Документов, подтверждающих личность и право на управление транспортным средством, как отмечается, водитель не предъявил, сообщил, что при себе не имеет, однако сказал, что в его автомобиле есть другой документ, удостоверяющий личность.

"После водитель направился к своему автомобилю, чтобы достать указанный документ, однако, открыв заднюю правую дверцу автомобиля, мужчина неожиданно упал на землю и начал хрипеть. Наряд патрульных сразу начал предоставлять домедицинскую помощь и вызвал скорую. Однако, спасти мужчину не удалось, скорая, прибывшая на место, констатировала смерть", - добавили правоохранители.

Во время осмотра автомобиля, на пассажирском сиденье, как указано, следователи обнаружили лекарства, которые используются при сердечных заболеваниях. Жена, прибывшая на место происшествия, сообщила, что ее муж болел хроническими болезнями сердца.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

"Департаментом патрульной полиции начато служебное расследование, на время которого указанные патрульные отстранены от исполнения служебных обязанностей", - указали в патрульной полиции.

Напомним, на Прикарпатье мужчина внезапно упал с велосипеда и умер на месте.

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