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За рік захворюваність на сальмонельоз в Дніпропетровській області зросла на 52%

За рік захворюваність на сальмонельоз в Дніпропетровській області зросла на 52%

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 липня. УНН. У Дніпропетровській області спостерігається зростання захворюваності на сальмонельоз - на 52,2% в річному вираженні. Про це під час прес-конференції розповіла начальник відділу санепіднагляду і організації розслідування спалахів ГУ Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області Неля Полюхович, передає УНН.

"За перші півроку минулого року в області було зареєстровано 196 випадків сальмонельозу, а в цьому - 299", - повідомила вона.

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При цьому, за даними Полюхович, показники захворюваності на гострі кишкові інфекції по області знижуються.

"Саме з гострими кишковими інфекціями пов'язано більшість епідемічних ускладнень. Тільки за 6 місяців 2018 року внаслідок епідускладнень постраждало 46 осіб, в тому числі 33 дитини. У цьому році внаслідок епідеміологічних спалахів було тимчасово призупинено роботу шести установ. У всіх осередках гострих кишкових інфекцій проведено комплекс протиепідемічних заходів", - повідомила вона.

Також, Полюхович вважає, що на погіршення ситуації із захворюваністю жителів області вплинув мораторій на перевірки бізнесу, який тривав 4 роки. При цьому вона додала, що сьогодні Держпродспоживслужба здійснює як планові, так і позапланові перевірки установ.

Як писав УНН, жителі Дніпра все частіше труяться неякісною їжею: понад 1,5 тис. випадків було зафіксовано вже з початку року.

Раніше політик Сергій Тригубенко повідомив, що десять років тому в середньому фіксувалося близько 30-50 спалахів масових отруєнь в рік по країні. Сьогодні ця цифра досягає значення 200 випадків.

"Є збільшення мінімум в 4 рази. І ця статистика підтверджує, що обрана Україною модель адміністрування продуктового ринку просто не працює", - резюмував Тригубенко, зазначивши, що ситуація зміниться тільки тоді, коли "запрацює принцип особистої відповідальності" у виробника і продавця неякісних продуктів.

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