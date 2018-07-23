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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 39137 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 102283 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 124305 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 131840 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 169053 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 153324 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 141067 просмотра

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7 марта, 08:52 • 181276 просмотра

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7 марта, 06:35 • 118330 просмотра

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За год заболеваемость сальмонеллезом в Днепропетровской области выросла на 52%

За год заболеваемость сальмонеллезом в Днепропетровской области выросла на 52%

Киев  •  УНН

 • 14634 просмотра

КИЕВ. 23 июля. УНН. В Днепропетровской области наблюдается рост заболеваемости сальмонеллезом - на 52,2% в годовом выражении. Об этом во время пресс-конференции рассказала начальник отдела санэпиднадзора и организации расследования вспышек ГУ Госпродпотребслужбы в Днепропетровской области Неля Полюхович, передает УНН.

"За первые полгода прошлого года в области было зарегистрировано 196 случаев сальмонеллеза, а в этом – 299", - сообщила она.

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При этом, по данным Полюхович, показатели заболеваемости острыми кишечными инфекциями по области снижаются.

"Именно с острыми кишечными инфекциями связано большинство эпидемических усложнений. Только за 6 месяцев 2018 года вследствие эпидусложнений пострадало 46 человек, в том числе 33 ребенка. В этом году вследствие эпидемиологических вспышек было временно приостановлено работу шести учреждений. Во всех очагах острых кишечных инфекций проведено комплекс противоэпидемических мероприятий", - сообщила она.

Также, Полюхович считает, что на ухудшение ситуации с заболеваемостью жителей области повлиял мораторий на проверки бизнеса, который длился 4 года. При этом она добавила, что сегодня Госпродпотребслужба осуществляет как плановые, так и внеплановые проверки учреждений.

Как писал УНН, жители Днепра все чаще травятся некачественной едой: свыше 1,5 тыс. случаев было зафиксировано уже с начала года. 

Ранее политик Сергей Тригубенко сообщил, что десять лет назад в среднем фиксировалось около 30-50 вспышек массовых отравлений в год по стране. Сегодня эта цифра достигает значения 200 случаев

"Есть увеличение минимум в 4 раза. И эта статистика подтверждает, что выбранная Украиной модель администрирования продуктового рынка просто не работает", - резюмировал Тригубенко, отметив, что ситуация изменится только тогда, когда "заработает принцип личной ответственности" у производителя и продавца некачественных продуктов.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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