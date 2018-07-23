За год заболеваемость сальмонеллезом в Днепропетровской области выросла на 52%

"За первые полгода прошлого года в области было зарегистрировано 196 случаев сальмонеллеза, а в этом – 299", - сообщила она.

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При этом, по данным Полюхович, показатели заболеваемости острыми кишечными инфекциями по области снижаются.

"Именно с острыми кишечными инфекциями связано большинство эпидемических усложнений. Только за 6 месяцев 2018 года вследствие эпидусложнений пострадало 46 человек, в том числе 33 ребенка. В этом году вследствие эпидемиологических вспышек было временно приостановлено работу шести учреждений. Во всех очагах острых кишечных инфекций проведено комплекс противоэпидемических мероприятий", - сообщила она.

Также, Полюхович считает, что на ухудшение ситуации с заболеваемостью жителей области повлиял мораторий на проверки бизнеса, который длился 4 года. При этом она добавила, что сегодня Госпродпотребслужба осуществляет как плановые, так и внеплановые проверки учреждений.

Как писал УНН, жители Днепра все чаще травятся некачественной едой: свыше 1,5 тыс. случаев было зафиксировано уже с начала года.

Ранее политик Сергей Тригубенко сообщил, что десять лет назад в среднем фиксировалось около 30-50 вспышек массовых отравлений в год по стране. Сегодня эта цифра достигает значения 200 случаев.

"Есть увеличение минимум в 4 раза. И эта статистика подтверждает, что выбранная Украиной модель администрирования продуктового рынка просто не работает", - резюмировал Тригубенко, отметив, что ситуация изменится только тогда, когда "заработает принцип личной ответственности" у производителя и продавца некачественных продуктов.