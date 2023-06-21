За підтримки "МХП-Громаді" постраждалі на Херсонщині отримали чергову допомогу
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. ВПФ, благодійний фонд "МХП-Громаді", гуманітарний штаб Ладижина та містяни відправили черговий гумвантаж постраждалим на Херсонщині. Про це повідомляє пресслужба "МХП-Вінницька птахофабрика", передає УНН.
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"Майже 6 тонн харчів, засобів гігієни, ліків та спеціалізованого обладнання волонтери доставили до села Павло-Мар'янівка на Миколаївщині, де мешкають евакуйовані херсонці, та безпосередньо до Херсону, в місцевий гуманітарний штаб на базі громадської організації "Місто сили", - повідомили в компанії.
Там констатували, що чергова трагедія, спричинена російським агресором, об'єднала всіх українців.
"Продовжуємо захоплюватись сердечністю наших людей, які несли все – від одягу до ліків та домашніх смаколиків.
Тримаємось разом – у цьому і є наша сила!", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо
Благодійний фонд "МХП-Громаді", Ладижинський гуманітарний штаб, ГО "Соціальний центр Вінниччини", волонтери та небайдужі ладижинці передали постраждалим херсонцям гуманітарну допомогу.
Довідка
"МХП-Громаді" – український благодійний фонд, який почав свою діяльність 2015 року. Його головна місія – комплексний розвиток громад. Географія діяльності налічує 12 областей України: понад 700 містечок і сіл.
Від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну Фонд системно підтримує людей, які перебувають у регіонах бойових дій, українських захисників та рятувальників, громади, лікарні та пологові будинки, благодійні установи, які дбають про дітей-сиріт та літніх людей, а також людей, які через війну залишилися без дому та засобів для існування.