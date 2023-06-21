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При поддержке "МХП-Общине" пострадавшие на Херсонщине получили очередную помощь

Киев • УНН

 • 712015 просмотра

КИЕВ. 20 июня. УНН. ВПФ, благотворительный фонд "МХП-Общине", гуманитарный штаб Ладыжина и горожане отправили очередной гумгруз пострадавшим на Херсонщине. Об этом сообщает пресс-служба "МХП-Винницкая птицефабрика", передает УНН.

При поддержке "МХП-Общине" пострадавшие на Херсонщине получили очередную помощь

Цитата

"Почти 6 тонн продуктов, средств гигиены, лекарств и специализированного оборудования волонтеры доставили в село Павло-Марьяновка на Николаевщине, где живут эвакуированные херсонцы, и непосредственно в Херсон, в местный гуманитарный штаб на базе общественной организации "Город силы", - сообщили в компании.

Там констатировали, что очередная трагедия, вызванная российским агрессором, объединила всех украинцев.

"Продолжаем восхищаться сердечностью наших людей, которые несли все – от одежды до лекарств и домашних вкусностей.

Держимся вместе – в этом и есть наша сила!", - говорится в сообщении.

Напомним

Благотворительный фонд "МХП-Общине", Ладыжинский гуманитарный штаб, ОО "Социальный центр Винницкой области", волонтеры и неравнодушные ладыжинцы передали пострадавшим херсонцам гуманитарную помощь.

Справка

"МХП-Громаде" – украинский благотворительный фонд, который начал свою деятельность в 2015 году. Его главная миссия – комплексное развитие общин. География деятельности насчитывает 12 областей Украины: более 700 городков и сел.

С начала полномасштабного вторжения россии в Украину Фонд системно поддерживает людей, находящихся в регионах боевых действий, украинских защитников и спасателей, общины, больницы и роддома, благотворительные учреждения, которые заботятся о детях-сиротах и пожилых людях, а также людей, которые из-за войны остались без дома и средств к существованию.

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