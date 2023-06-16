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Ліхтарики, павербанки, фільтри для води: благодійники передали допомогу постраждалим херсонцям

Київ • УНН

 • 779158 перегляди

КИЇВ. 16 червня. УНН. Благодійний фонд «МХП-Громаді», Ладижинський гуманітарний штаб, ГО «Соціальний центр Вінниччини», волонтери та небайдужі ладижинці передали постраждалим херсонцям гуманітарну допомогу. Про це на своїй сторінці у Facebook написав народний депутат Микола Кучер, передає УНН.

Ліхтарики, павербанки, фільтри для води: благодійники передали допомогу постраждалим херсонцям

Цитата

«Гуманітарна допомога з Ладижина доставлена для постраждалих херсонців», - повідомив він.

Так, постраждалі на Херсонщині отримали ліхтарики, павербанки, таблетки для знезараження води, фільтри для води, садовий інструмент, гумові чоботи мийки Штіль, теплові гамами, уточнив Кучер.

«Це далеко не повний перелік того, що наш Гуманітарний штаб спільно з ГО «Соціальний центр Вінниччини», благодійним фондом «МХП-Громаді», волонтерами та небайдужими ладижинцями передали на Херсонщину», - пише нардеп.

Окрім того, благодійники зібрали більш ніж 700 кг бутильованої води, засоби гігієни для дорослих та дітей, 480 кг макаронних виробів та круп, 560 кг консервованих бобових та овочів, тушковане м'ясо, 7 кг солі, 64 кг цукру, 150 упаковок приправ.

«Усе це ретельно було спаковано нашою командою та спільно з волонтерами благодійного фонду «КУМ» передано на Миколаївщину та Херсонщину», - поінформував Кучер.

Нагадаємо, «Наша ряба» та «МХП-Громаді» передали дитяче харчування для родин ВПО з Дніпропетровщини

Довідка

«МХП–Громаді» – український благодійний фонд, який почав свою діяльність 2015 року. Його головна місія – комплексний розвиток громад. Географія діяльності налічує 12 областей України: понад 700 містечок і сіл.

Від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну Фонд системно підтримує людей, які перебувають у регіонах бойових дій, українських захисників та рятувальників, громади, лікарні та пологові будинки, благодійні установи, які дбають про дітей-сиріт та літніх людей, а також людей, які через війну залишилися без дому та засобів для існування.

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