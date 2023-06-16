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Фонарики, павербанки, фильтры для воды: благотворители передали помощь пострадавшим херсонцам

Киев • УНН

 • 779158 просмотра

КИЕВ. 16 июня. УНН. Благотворительный фонд «МХП-Громаде», Ладыжинский гуманитарный штаб, ОО «Социальный центр Винницкой области», волонтеры и неравнодушные ладыжинцы передали пострадавшим херсонцам гуманитарную помощь. Об этом на своей странице в Facebook написал народный депутат Николай Кучер, передает УНН.

Фонарики, павербанки, фильтры для воды: благотворители передали помощь пострадавшим херсонцам

Цитата

«Гуманитарная помощь из Ладыжина доставлена для пострадавших херсонцев», - сообщил он.

Так, пострадавшие в Херсонской области получили фонарики, павербанки, таблетки для обеззараживания воды, фильтры для воды, садовый инструмент, резиновые сапоги мойки Штиль, тепловые гамамы, уточнил Кучер.

«Это далеко не полный перечень того, что наш Гуманитарный штаб совместно с ОО «Социальный центр Винницкой области», благотворительным фондом «МХП-Громаде», волонтерами и неравнодушными ладыжинцами передали в Херсонскую область», - пишет нардеп.

Кроме того, благотворители собрали более 700 кг бутилированной воды, средства гигиены для взрослых и детей, 480 кг макаронных изделий и круп, 560 кг консервированных бобовых и овощей, тушеное мясо, 7 кг соли, 64 кг сахара, 150 упаковок приправ.

«Все это тщательно было упаковано нашей командой и совместно с волонтерами благотворительного фонда «КУМ» передано в Николаевскую и Херсонскую области», - проинформировал Кучер.

Напомним, «Наша ряба» и «МХП-Громаде» передали детское питание для семей ВПЛ с Днепропетровской области.

Справка

«МХП–Громаде» – украинский благотворительный фонд, который начал свою деятельность в 2015 году. Его главная миссия – комплексное развитие громад. География деятельности насчитывает 12 областей Украины: более 700 городков и сел.

С начала полномасштабного вторжения россии в Украину Фонд системно поддерживает людей, находящихся в регионах боевых действий, украинских защитников и спасателей, громады, больницы и роддомы, благотворительные учреждения, которые заботятся о детях-сиротах и пожилых людях, а также людей, которые из-за войны остались без дома и средств к существованию.

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