За минулу добу росіяни втратили 960 військовослужбовців
Київ • УНН
За даними Збройних сил України, за минулу добу рф втратила 960 військовослужбовців.
За добу рф втратила 960 осіб особового складу. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.
Деталі
Бойові втрати росіян за період з 24.02.22 по 02.03.24:
- Особовий склад: 415640 (+960).
- Танки: 6624 (+14).
- Броньовані бойові машини: 12611 (+29).
- Артилерійські системи: 10153 (+47).
- РСЗВ: 1003 (+3)
- Засоби ППО: 696 (+5)
- Літаки: 346 (+1).
- Гелікоптери: 325.
- БпЛА оперативно-тактичного рівня: 7829 (+35).
- Крилаті ракети: 1915 (+3).
- Кораблі/катери: 25.
- Підводні човни: 1.
- Автомобільна техніка та автоцистерни: 13267 (+61).
- Спеціальна техніка: 1617 (+6).
росіяни за добу втратили 920 військовослужбовців01.03.24, 08:12 • 31982 перегляди