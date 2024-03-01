росіяни за добу втратили 920 військовослужбовців
Київ • УНН
За даними українських військових, рф втратила понад 900 військовослужбовців в Україні за минулу добу.
За минулу добу рф втратила 920 осіб особового складу. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.
Деталі
Бойові втрати росіян за період з 24.02.22 по 01.03.24:
- Особовий склад: 414680 (+920).
- Танки: 6610 (+17).
- Броньовані бойові машини: 12582 (+30).
- Артилерійські системи: 10106 (+36).
- РСЗВ: 1000
- Засоби ППО: 691 (+1)
- Літаки: 345 (+3).
- Гелікоптери: 325.
- БпЛА оперативно-тактичного рівня: 7794 (+26).
- Крилаті ракети: 1912.
- Кораблі/катери: 25.
- Підводні човни: 1.
- Автомобільна техніка та автоцистерни: 13206 (+54).
- Спеціальна техніка: 1611 (+10).
За добу рф завдала 3 ракетних ударів, 91 авіаційних атак, 142 залпових обстріла01.03.24, 07:58 • 32544 перегляди