За минувшие сутки россияне потеряли 960 военнослужащих
Киев • УНН
По данным Вооруженных сил Украины, за минувшие сутки рф потеряла 960 военнослужащих.
За сутки рф потеряла 960 человек личного состава. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.
Детали
Боевые потери россиян за период с 24.02.22 по 02.03.24:
- Личный состав: 415640 (+960).
- Танки: 6624 (+14).
- Бронированные боевые машины: 12611 (+29).
- Артиллерийские системы: 10153 (+47).
- РСЗВ: 1003 (+3)
- Средства ППО: 696 (+5)
- Самолеты: 346 (+1).
- Вертолёты: 325.
- БпЛА оперативно-тактического уровня: 7829 (+35).
- Крылатые ракеты: 1915 (+3).
- Корабли/катера: 25.
- Подводные лодки: 1.
- Автомобильная техника и автоцистерны: 13267 (+61).
- Специальная техника: 1617 (+6).
россияне за сутки потеряли 920 военнослужащих1 марта 2024, 06:12 • 30297 просмотров
За минувшие сутки россияне потеряли 960 военнослужащих
По данным Вооруженных сил Украины, за минувшие сутки рф потеряла 960 военнослужащих.
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