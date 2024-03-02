За минувшие сутки россияне потеряли 960 военнослужащих

В Одессе атака рф привела к гибели одного человека и ранению 7, включая беременную женщину и ребенка

Согласно сообщению, в результате удара вражеского беспилотника по зданию погиб один человек. Еще семь человек получили ранения, в том числе беременная женщина и ребенок. Спасатели продолжают работать, ведь под обломками здания могут находиться люди.