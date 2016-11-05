За минулу добу в зоні АТО зафіксовано 38 обстрілів
Київ • УНН
КИЇВ. 5 листопада. УНН. За минулу добу російсько-окупаційні війська 38 разів відкривали вогонь по позиціях українських захисників, передає УНН з посиланням на прес-центр штабу АТО.
На Маріупольському напрямку відбулось 25 випадків порушення режиму припинення вогню. В Павлополі, Новотроїцькому проти сил АТО бойовики застосували стрілецьку зброю та гранатомети. Поруч з Красногорівкою вогонь вели з мінометів калібру 82мм. В районах Тарамчука, Водяного, Талаківки – з мінометів 120 калібру, а по укріпленнях Збройних Сил України в Гнутовому обстріли тривали з кулеметів та мінометів обох калібрів. В Старогнатівці режим тиші порушено з озброєння БМП, а в Широкіному, окрім цього – зі стрілецької зброї, гранатометів, мінометів та ствольної артилерії 120 та 152 калібрів.
На Донецькому напрямку відбулось 8 випадків відкриття вогню в бік українських позицій. По захисниках Опитного вогонь вели зі стрілецької зброї, в Луганському – з озброєння БМП, а в напрямках Троїцького, Верхньоторецького та Кам’янки окупанти задіяли стрілецьку зброю, кулемети та гранатомети. Різні зразки озброєння, зокрема міномети калібру 82мм, противник використовував також в Зайцевому і Авдіївці.
На Луганському напрямку зафіксовано 5 провокацій проти сил АТО. У напрямку Новоолександрівки російсько-окупаційні війська використовували протитанкові ракетні комплекси, в Лопаскіному та Кримському – гранатомети різних систем. Укріплення українських воїнів у Троїцькому було піддано обстрілам з мінометів калібру 82мм, а в Новозванівці – з мінометів 120 калібру.