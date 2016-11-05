За минувшие сутки в зоне АТО зафиксировано 38 обстрелов

На Мариупольском направлении было 25 случаев нарушения режима прекращения огня. В Павлополь, Новотроицком против сил АТО боевики применили стрелковое оружие и гранатометы. Рядом с Красногоровка огонь вели из минометов калибра 82 мм. В районах Тарамчука, Водяного, Талаковка - из минометов 120 калибра, а по укреплениям Вооруженных сил Украины в Гнутово обстрелы продолжались из пулеметов и минометов обоих калибров. В Старогнатовке режим тишины возбуждено по вооружению БМП, а в Широкино, кроме этого - из стрелкового оружия, гранатометов, минометов и ствольной артиллерии 120 и 152 калибров.

На Донецком направлении состоялось 8 случаев открытия огня в сторону украинских позиций. По защитниках Опытного огонь вели из стрелкового оружия, в Луганском - из вооружения БМП, а в направлениях Троицкого, Верхнеторецкого и Каменки оккупанты задействовали стрелковое оружие, пулеметы и гранатометы. Различные образцы вооружения, в частности минометы калибра 82мм, противник использовал также в Зайцево и Авдеевке.

На Луганском направлении зафиксировано 5 провокаций против сил АТО. В направлении Новоалександровки российско-оккупационные войска использовали противотанковые ракетные комплексы, в Лопаскино и Крымском - гранатометы различных систем. Укрепления украинских воинов в Троицком подверглись обстрелам из минометов калибра 82 мм, а в Новозвановке - из минометов 120 калибра.