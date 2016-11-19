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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф
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За минулу добу у зоні АТО зафіксовано 46 ворожих обстрілів

За минулу добу у зоні АТО зафіксовано 46 ворожих обстрілів

Київ • УНН

 • 9108 перегляди

КИЇВ. 19 листопада. УНН. Минулої доби російсько-окупаційні війська продовжили обстріли наших позицій переважно з забороненного Мінськими домовленостями озброєння, передає УНН з посиланням на прес-службу штабу АТО.

На Маріупольському напрямку з мінометів різних калібрів вони вели вогонь по наших позиціях в районі Водяного, Новотроїцького, Красногорівки, Широкиного, Талаківки і Павлополя. Красногорівка потрапила і під вогонь 152 міліметрової артилерії, а в районі Широкиного та Березового вогонь вели бронетранспортери. По Широкиному декілька разів стріляв танк. З гранатометів різних систем, кулеметів, стрілецької зброї бойовики обстріляли Мар’їнку, Павлопіль, Талаківку.

На Луганському — з мінометів, гранатометів і стрілецької зброї бойовики вели вогонь по Кримському та Жовтому. Крім іншого озброєння по Станиці Луганській стріляв снайпер.

А на Донецькому напрямку окупанти з мінометів, гранатометів, великокаліберних кулеметів обстріляли Луганське та Авдіївку.

Загалом за добу відбулося 46 обстрілів.

Як повідомляв УНН раніше, в контрольному пункті в’їзду/виїзду “Мар’їнка” прикордонники Краматорського загону, за допомогою спеціально навченої собаки виявили зброю, яку порушник намагався незаконним шляхом перевезти через лінію розмежування.

Українські Національні Новини

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