За минувшие сутки в зоне АТО зафиксировано 46 вражеских обстрелов
Киев • УНН
КИЕВ. 19 ноября. УНН. За прошедшие сутки российско-оккупационные войска продолжили обстрелы наших позиций преимущественно из запрещенного минскими договоренностями вооружения, передает УНН со ссылкой на пресс-службу штаба АТО.
На Мариупольском направлении из минометов различных калибров они вели огонь по нашим позициям в районе Водяного, Новотроицкого, Красногоровки, Широкино, Талаковки и Павлополя. Красногоровка попала и под огонь 152 миллиметровой артиллерии, а в районе Широкино и Березовой огонь вели бронетранспортеры. По Широкино несколько раз стрелял танк. Из гранатометов различных систем, пулеметов, стрелкового оружия боевики обстреляли Марьинку, Павлополь, Талаковку.
На Луганском - из минометов, гранатометов и стрелкового оружия боевики вели огонь по Крымскому и Желтому. Помимо прочего вооружения по Станице Луганской стрелял снайпер.
А на Донецком направлении оккупанты из минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов обстреляли Луганское и Авдеевку.
Всего за сутки произошло 46 обстрелов.
Как сообщал УНН ранее, в контрольном пункте въезда / выезда "Марьинка" пограничники Краматорского отряда, с помощью специально обученной собаки обнаружили оружие , которое нарушитель пытался незаконным путем перевезти через линию разграничения.