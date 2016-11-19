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15 марта, 19:03 • 108914 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 149073 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 126913 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 120208 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 106788 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 102395 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 96811 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 126932 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 128636 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 127444 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Актуальное
За минувшие сутки в зоне АТО зафиксировано 46 вражеских обстрелов

За минувшие сутки в зоне АТО зафиксировано 46 вражеских обстрелов

Киев • УНН

 • 9108 просмотра

КИЕВ. 19 ноября. УНН. За прошедшие сутки российско-оккупационные войска продолжили обстрелы наших позиций преимущественно из запрещенного минскими договоренностями вооружения, передает УНН со ссылкой на пресс-службу штаба АТО.

На Мариупольском направлении из минометов различных калибров они вели огонь по нашим позициям в районе Водяного, Новотроицкого, Красногоровки, Широкино, Талаковки и Павлополя. Красногоровка попала и под огонь 152 миллиметровой артиллерии, а в районе Широкино и Березовой огонь вели бронетранспортеры. По Широкино несколько раз стрелял танк. Из гранатометов различных систем, пулеметов, стрелкового оружия боевики обстреляли Марьинку, Павлополь, Талаковку.

На Луганском - из минометов, гранатометов и стрелкового оружия боевики вели огонь по Крымскому и Желтому. Помимо прочего вооружения по Станице Луганской стрелял снайпер.

А на Донецком направлении оккупанты из минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов обстреляли Луганское и Авдеевку.

Всего за сутки произошло 46 обстрелов.

Как сообщал УНН ранее, в контрольном пункте въезда / выезда "Марьинка" пограничники Краматорского отряда, с помощью специально обученной собаки обнаружили оружие , которое нарушитель пытался незаконным путем перевезти через линию разграничения.

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