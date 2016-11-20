За минулу добу у зоні АТО зафіксовано 36 ворожих обстрілів
Київ • УНН
КИЇВ. 20 листопада. УНН. Минулої доби російсько-окупаційний контингент продовжив обстрілювати наші позиції на всіх напрямках, передає УНН з посиланням на прес-службу штабу АТО.
На Маріупольському напрямі — з мінометів, гранатометів та стрілецької зброї окупанти вели вогонь по Широкиному, Красногорівці, Талаківці, Мар’їнці, Водяному, Павлополю. По Широкиному вогонь вела 152 міліметрова артилерія, стріляв і танк.
На Луганському напрямку з мінометів, гранатометів, зенітних установок та великокаліберних кулеметів бойовики обстріляли Кримське, Новозванівку, Оріхове, Новоолександрівку.
А на Донецькому — в районі Зайцевого, Авдіївки, Опитного і Луганського по наших позиціях ворог вів вогонь з мінометів, гранатометів та стрілецької зброї.
Загалом відбулося 36 обстрілів.
Як повідомляв УНН раніше, за день бойовики в зоні АТО здійснили 18 обстрілів позицій сил ЗСУ.