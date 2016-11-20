За минувшие сутки в зоне АТО зафиксировано 36 вражеских обстрелов
Киев • УНН
КИЕВ. 20 ноября. УНН. За прошедшие сутки российско-оккупационный контингент продолжил обстреливать наши позиции на всех направлениях, передает УНН со ссылкой на пресс-службу штаба АТО.
На Мариупольском направлении - из минометов, гранатометов и стрелкового оружия оккупанты вели огонь по Широкино, Красногоровке, Талаковке, Марьинке, Водяном, Павлополю. По Широкино огонь вела 152 миллиметровая артиллерия, стрелял и танк.
На Луганском направлении из минометов, гранатометов, зенитных установок и крупнокалиберных пулеметов боевики обстреляли Крымское, Новозвановку, Орехово, Новоалександровку.
А на Донецком - в районе Зайцево, Авдеевки, Опытного и Луганского по нашим позициям враг вел огонь из минометов, гранатометов и стрелкового оружия.
Всего состоялось 36 обстрелов.
Как сообщал УНН ранее, за день боевики в зоне АТО совершили 18 обстрелов позиций сил ВСУ .