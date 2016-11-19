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За кожні збори Меджлісу окупаційна влада Криму буде відкривати кримінальні справи, – Умеров

За кожні збори Меджлісу окупаційна влада Криму буде відкривати кримінальні справи, – Умеров

Київ • УНН

 • 10659 перегляди

КИЇВ. 19 листопада. УНН. Після прийняття Верховним судом РФ рішення про заборону Меджлісу кримськотатарського народу, за кожні збори представницького органу кримських татар окупаційна влада Криму буде відкривати кримінальні справи. Про це в ефірі «5 каналу» заявив заступник голови Меджлісу Ільмі Умеров, передає УНН.

“Прийнято рішення Верховним судом Російської Федерації про заборону Меджлісу кримськотатарського народу... Не дивлячись на те, що ми не визнаємо цього рішення, не дивлячись на те, що Меджліс не є громадською організацією — це виборний представницький орган кримських татар ,за кожні наші збори тепер будуть відкривати кримінальні справи. До цього часу це обмежувалося невеликими штрафами за участь у забороненій організації”, — заявив І.Умеров.

Як повідомляв УНН, постійний представник України при Раді Європи Дмитро Кулеба закликав організацію відреагувати на затримання у Криму, що мали місце 17 листопада.

Українські Національні Новини

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