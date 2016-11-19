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15 марта, 19:03 • 108893 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 149034 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 126897 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 120194 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 106780 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 102392 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 96792 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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За каждые сборы Меджлиса оккупационная власть Крыма будет открывать уголовные дела, - Умеров

За каждые сборы Меджлиса оккупационная власть Крыма будет открывать уголовные дела, - Умеров

Киев • УНН

 • 10658 просмотра

КИЕВ. 19 ноября. УНН. После принятия Верховным судом РФ решения о запрете Меджлиса крымскотатарского народа, за каждое собрание представительного органа крымских татар оккупационная власть Крыма будет открывать уголовные дела. Об этом в эфире «5 канала» заявил заместитель председателя Меджлиса Ильми Умеров, передает УНН.

"Принято решение Верховного суда Российской Федерации о запрете Меджлиса крымскотатарского народа ... Несмотря на то, что мы не признаем этого решения, несмотря на то, что Меджлис не является общественной организацией - это выборный представительный орган крымских татар, за каждые наши сборы теперь будут открывать уголовные дела. До сих пор это ограничивалось небольшими штрафами за участие в запрещенной организации ", - заявил И.Умерова.

Как сообщал УНН, постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба призвал организацию отреагировать на задержания в Крыму , имевшие место 17 ноября.

Украинские Национальные Новости

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