За каждые сборы Меджлиса оккупационная власть Крыма будет открывать уголовные дела, - Умеров
Киев • УНН
КИЕВ. 19 ноября. УНН. После принятия Верховным судом РФ решения о запрете Меджлиса крымскотатарского народа, за каждое собрание представительного органа крымских татар оккупационная власть Крыма будет открывать уголовные дела. Об этом в эфире «5 канала» заявил заместитель председателя Меджлиса Ильми Умеров, передает УНН.
"Принято решение Верховного суда Российской Федерации о запрете Меджлиса крымскотатарского народа ... Несмотря на то, что мы не признаем этого решения, несмотря на то, что Меджлис не является общественной организацией - это выборный представительный орган крымских татар, за каждые наши сборы теперь будут открывать уголовные дела. До сих пор это ограничивалось небольшими штрафами за участие в запрещенной организации ", - заявил И.Умерова.
Как сообщал УНН, постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба призвал организацию отреагировать на задержания в Крыму , имевшие место 17 ноября.