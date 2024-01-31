Колишній голова Верховного Суду Всеволод Князєв вийшов під заставу
Київ • УНН
Колишній голова Верховного Суду Всеволод Князєв вийшов під заставу після того, як Вищий антикорупційний суд зменшив суму застави з 20 млн грн до 18,168 млн грн.
За колишнього голову Верховного Суду Всеволода Князєва внесли заставу після того, як вчора суд зменшив її розмір. Про це журналісту УНН повідомила керівник відділу комунікацій у Вищому антикорупційному суді Олеся Чемерис.
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На запитання чи за колишнього голову Верховного суду внесли заставу у розмірі 18,168 млн гривень, Чемерис відповіла: "Так, внесли". Вчора ВАКС продовжив запобіжний захід Всеволоду Князєву до 29 березня, але зменшив розмір застави з 20 млн гривень до 18,168 млн гривень.
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Нагадаємо
Всеволода Князєва 15 травня було затримано на хабарі загальним обсягом 2,7 млн доларів. Така неправомірна винагорода мала сприяти розв’язанню питання у справі, яку розглядала Велика Палата Верховного Суду.
Ідеться про справу стосовно права власності 40,19% акцій Полтавського гірничо-збагачувального комбінату (ПГЗК) Ferrexpo. 18 травня ВАКС обрав запобіжний захід Князєву у вигляді тримання під вартою у слідчому ізоляторі з можливістю внесення застави у вигляді 107 млн 360 тисяч гривень.
21 грудня Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду зменшила розмір застави ексголові Верховного Суду Всеволоду Князєву з 27 млн гривень до 20 млн гривень.
Проте суд залишив Князєва під вартою до 2 лютого.
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