Бывший глава Верховного Суда Всеволод Князев вышел под залог

За бывшего председателя Верховного Суда Всеволода Князева внесли залог после того, как вчера суд уменьшил его размер. Об этом журналисту УНН сообщила руководитель отдела коммуникаций в Высшем антикоррупционном суде Олеся Чемерис.

Детали

На вопрос, внесли ли за бывшего председателя Верховного суда залог в размере 18,168 млн гривен, Чемерис ответила: "Да, внесли". Вчера ВАКС продлил меру пресечения Всеволоду Князеву до 29 марта, но уменьшил размер залога с 20 млн гривен до 18,168 млн гривен.

Дело Князева: суд продлил меру пресечения экс-главе Верховного суда, но уменьшил залог - САП

Напомним

Всеволод Князев 15 мая был задержан на взятке общим объемом 2,7 млн долларов. Такое неправомерное вознаграждение должно было способствовать решению вопроса по делу, которое рассматривала Большая Палата Верховного Суда.

Речь идет о деле в отношении права собственности 40,19% акций Полтавского горно-обогатительного комбината (ПГОК) Ferrexpo. 18 мая ВАКС избрал меру пресечения Князеву в виде содержания под стражей в следственном изоляторе с возможностью внесения залога в виде 107 млн 360 тысяч гривен.

21 декабря Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда уменьшила размер залога экс-главе Верховного Суда Всеволоду Князеву с 27 млн гривен до 20 млн гривень.

Однако суд оставил Князева под стражей до 2 февраля.

Хищение 1,5 млрд грн на снарядах: ВАКС не избрал меру пресечения Лиеву