За кібератакою BadRabbit в Україні приховали більш серйозну загрозу

Атака BadRabbit в основному торкнулась Росії, але також потрапила в Україну викликавши затримки рейсів в аеропорту Одеси на південному узбережжі і порушивши електронні платежі в київському метро.

"Під час цих атак ми неодноразово виявляли більш потужні, тихі атаки, спрямовані на отримання фінансової та конфіденційної інформації", - сказав кіберполітік Сергій Демидюк на саміті Reuters Cyber ​​Security Summit в Києві.

Відкриття говорить про те, що Україна, можливо, була ключовою метою нападів минулого тижня, незважаючи на більш високу поширеність жертв BadRabbit в Росії.

Демедюк сказав, що це свого роду "гібридна атака", яка стає все більш поширеною. "Існує відкрита, скажімо, миттєво очевидна атака, в той час як під нею є прихована, досить продумана атака, на яку ніхто не звертає уваги".

"Основна теорія, над якою ми зараз працюємо, полягає в тому, що вони (виконавці обох атак) були одним і тим же", - сказав він. "Мета полягала в тому, щоб отримати віддалений і невиявлений доступ".

Паралельна атака призначалася для користувачів російського програмного забезпечення під назвою "1С" з фішинговими повідомленнями, які, як виявилося, були у розробника, сказав Демедюк.

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Демидюк сказав, що його відділ дізнався про атаку, коли близько 15 компаній повідомили, що вони були скомпрометовані.

Він сказав, що поки що неможливо сказати, скільки людей або фірм були атаковані в цілому, але продукти 1С, в тому числі бухгалтерське програмне забезпечення, широко використовується в Україні.

Дослідники безпеки і кібер-експерти вважають, що атаки NotPetya і BadRabbit могли проводитися тією ж групою, в якій вони поділяють ключову частину коду.

Демедюк додав, що українська влада запобігли ще п'ять великих нападів на фінансові установи та стратегічну інфраструктуру з червня, відмовившись назвати цілі.

В одному з нападів поліції вдалося заблокувати переказ 10 мільйонів гривень (371 277 доларів США) з рахунку компанії.

Він також сказав, що хакери експлуатують так звані "задні двері", які були встановлені хакерами під час атаки NotPetya.

Як повідомляв УНН, за розробкою і розповсюдженням вірусу BadRabbit варто теж саме угруповання хакерів BlackEnergy, які створили вірус NotPetya.