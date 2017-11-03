За кібератакою BadRabbit в Україні приховали більш серйозну загрозу

ukru
18:53 • 65895 перегляди

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 15:10 • 84247 перегляди

"Рамштайн": Британія анонсувала нову зустріч контактної групи з питань оборони України на 11 квітня

27 березня, 14:09 • 111369 перегляди

Макрон про "сили запевнення" для України: вони не будуть на лінії зіткнення, не кожна країна заявила, що хоче взяти участь

27 березня, 13:58 • 120119 перегляди

В Україну відправлять команди Франції та Британії - Макрон

Ексклюзив
27 березня, 12:45 • 169380 перегляди

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Ексклюзив
27 березня, 12:33 • 120977 перегляди

Чому роботодавці віддають перевагу міленіалам: особливості поведінки зумерів на співбесідах

Ексклюзив
27 березня, 11:15 • 109710 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": перевізник пояснив, як це вплинуло на вантажні перевезення

Ексклюзив
27 березня, 08:19 • 133791 перегляди

Постанова КМУ щодо зниження цін на ліки була ухвалена з порушеннями - регуляторна служба

27 березня, 08:00 • 121220 перегляди

У "Резерв+" стали доступні нові типи відстрочок: кого це стосується

Ексклюзив
27 березня, 07:23 • 123363 перегляди

МОЗ планує регулювати ціни на безрецептурні ліки: в ОП застерігають про ризики

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
1.3 м/с
81 %
752 мм
Ясно, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини
Marvel представила акторський склад нових “Месників”: до нього увійдуть зірки MCU, "Людей Ікс" та "Фантастичної четвірки"

Marvel представила акторський склад нових “Месників”: до нього увійдуть зірки MCU, "Людей Ікс" та "Фантастичної четвірки"

27 березня, 13:17 • 84593 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 126177 перегляди
Саміт "Коаліції охочих" розглядав конкретні кроки зміцнення України - Тихий

Саміт "Коаліції охочих" розглядав конкретні кроки зміцнення України - Тихий

17:24 • 43330 перегляди
Україна хоче отримати ліцензії на виробництво зброї від партнерів і готова ділитися своїми технологіями - Зеленський

Україна хоче отримати ліцензії на виробництво зброї від партнерів і готова ділитися своїми технологіями - Зеленський

17:43 • 51061 перегляди
Україна продовжує працювати з американською стороною і ділиться інформацією - Тихий

Україна продовжує працювати з американською стороною і ділиться інформацією - Тихий

18:10 • 43834 перегляди
Публікації
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

18:53 • 65895 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 126177 перегляди
Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки
Ексклюзив

27 березня, 12:45 • 169380 перегляди
Податкова "війна" з контрабандою Apple: як реагують учасники ринку

Податкова "війна" з контрабандою Apple: як реагують учасники ринку

27 березня, 09:17 • 198462 перегляди
Перехід на "літній час": чи переведуть стрілки годинника в Україні, та як це впливає на організм

Перехід на "літній час": чи переведуть стрілки годинника в Україні, та як це впливає на організм
Ексклюзив

27 березня, 07:13 • 208931 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Marvel представила акторський склад нових “Месників”: до нього увійдуть зірки MCU, "Людей Ікс" та "Фантастичної четвірки"

Marvel представила акторський склад нових “Месників”: до нього увійдуть зірки MCU, "Людей Ікс" та "Фантастичної четвірки"

27 березня, 13:17 • 84593 перегляди
Перетворює думки на команди комп’ютера: як живе чоловік з чіпом Neuralink у мозку

Перетворює думки на команди комп’ютера: як живе чоловік з чіпом Neuralink у мозку

27 березня, 10:19 • 115753 перегляди
В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

26 березня, 13:05 • 141969 перегляди
Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

26 березня, 12:30 • 131659 перегляди
Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

26 березня, 11:09 • 162192 перегляди
Актуальне
За кібератакою BadRabbit в Україні приховали більш серйозну загрозу

За кібератакою BadRabbit в Україні приховали більш серйозну загрозу

Київ • УНН

 • 10805 перегляди

КИЇВ. 3 листопада. УНН. За вірусом-вимагателем BadRabbit, атаку якого зафіксували минулого тижня, хакери намагалися отримати доступ до конфіденційних даних. Про це заявив глава української державної кіберполіції Сергій Демидюк в четвер, передає УНН з посиланням на Reuters.

Атака BadRabbit в основному торкнулась Росії, але також потрапила в Україну викликавши затримки рейсів в аеропорту Одеси на південному узбережжі і порушивши електронні платежі в київському метро.

"Під час цих атак ми неодноразово виявляли більш потужні, тихі атаки, спрямовані на отримання фінансової та конфіденційної інформації", - сказав кіберполітік Сергій Демидюк на саміті Reuters Cyber ​​Security Summit в Києві.

Відкриття говорить про те, що Україна, можливо, була ключовою метою нападів минулого тижня, незважаючи на більш високу поширеність жертв BadRabbit в Росії.

Демедюк сказав, що це свого роду "гібридна атака", яка стає все більш поширеною. "Існує відкрита, скажімо, миттєво очевидна атака, в той час як під нею є прихована, досить продумана атака, на яку ніхто не звертає уваги".

"Основна теорія, над якою ми зараз працюємо, полягає в тому, що вони (виконавці обох атак) були одним і тим же", - сказав він. "Мета полягала в тому, щоб отримати віддалений і невиявлений доступ".

Паралельна атака призначалася для користувачів російського програмного забезпечення під назвою "1С" з фішинговими повідомленнями, які, як виявилося, були у розробника, сказав Демедюк.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Компанія з кіберзлочинності передала Інтерполу відомості про вірус BadRabbit

Демидюк сказав, що його відділ дізнався про атаку, коли близько 15 компаній повідомили, що вони були скомпрометовані.

Він сказав, що поки що неможливо сказати, скільки людей або фірм були атаковані в цілому, але продукти 1С, в тому числі бухгалтерське програмне забезпечення, широко використовується в Україні.

Дослідники безпеки і кібер-експерти вважають, що атаки NotPetya і BadRabbit могли проводитися тією ж групою, в якій вони поділяють ключову частину коду.

Демедюк додав, що українська влада запобігли ще п'ять великих нападів на фінансові установи та стратегічну інфраструктуру з червня, відмовившись назвати цілі.

В одному з нападів поліції вдалося заблокувати переказ 10 мільйонів гривень (371 277 доларів США) з рахунку компанії.

Він також сказав, що хакери експлуатують так звані "задні двері", які були встановлені хакерами під час атаки NotPetya.

Як повідомляв УНН, за розробкою і розповсюдженням вірусу BadRabbit варто теж саме угруповання хакерів BlackEnergy, які створили вірус NotPetya.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НПНовини СвітуПодії
Tesla
$276.69
Brent
$73.35
Bitcoin
$87,593.90
S&P 500
$5,697.93
Газ TTF
$41.20
Золото
$3,098.95
Ethereum
$2,018.80