За фактом втручання в діяльність суддів на Київщині розпочато провадження
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. Прокуратура Київської області розпочала кримінальне провадження за фактом неправомірного втручання в діяльність суддів Ірпінського міського суду. Про це УНН повідомили в прес-службі прокуратури.
Так, кримінальне провадження розпочали за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.376 КК України за фактом неправомірного втручання в діяльність суддів Ірпінського міського суду Київської області.
Підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань стало відповідне звернення восьми суддів вказаного суду.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчим управлінням прокуратури Київської області.