По факту вмешательства в деятельность судей на Киевщине начато производство
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. Прокуратура Киевской области начала уголовное производство по факту неправомерного вмешательства в деятельность судей Ирпенского городского суда. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры.
Так, уголовное производство начали по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.376 УК Украины по факту неправомерного вмешательства в деятельность судей Ирпенского городского суда Киевской области.
Основанием для внесения сведений в Единый реестр досудебных расследований стало соответствующее обращение восьми судей указанного суда.
Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется следственным управлением прокуратуры Киевской области.