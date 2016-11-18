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За фактом пожежі в торговому центрі в Одесі відкрили кримінальне провадження

За фактом пожежі в торговому центрі в Одесі відкрили кримінальне провадження

Київ • УНН

 • 5725 перегляди

КИЇВ. 18 листопада. УНН. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом пожежі в торговому центрі на Грецькій площі в Одесі. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Одеської області.

За фактом пожежі в торговому центрі “Афіна” на вулиці Грецькій в Одесі правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, 18 листопада о 04:32 до рятувальників надійшло повідомлення, що в торговому центрі “Афіна” на вулиці Грецькій виникло загоряння у приміщенні на першому поверсі.На місці події рятувальники встановили, що горить приміщення “Лото-маркету” на загальній площі 200 кв. м.

В результаті пожежі жінки отримали опіки обличчя, рук та верхніх дихальних шляхів середньої степені важкості. Наразі постраждалі госпіталізовані бригадами швидкої допомоги до медичних закладів, стан здоров’я тяжкий.

 

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