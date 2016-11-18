По факту пожара в торговом центре в Одессе открыли уголовное производство
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. Правоохранители открыли уголовное производство по факту пожара в торговом центре на Греческой площади в Одессе. Об этом сообщили УНН в пресс-службе полиции Одесской области.
По факту пожара в торговом центре "Афина" на улице Греческой в Одессе правоохранители открыли уголовное производство по ч.2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, 18 ноября в 4:32 спасателям поступило сообщение, что в торговом центре "Афина" на улице Греческой произошло возгорание в здании на первом этаже. На месте происшествия спасатели установили, что горит помещение "Лото-маркет" на общей площади 200 кв.м.
В результате пожара женщины получили ожоги лица, рук и верхних дыхательных путей средней степени тяжести. Пострадавших госпитализировали бригады скорой помощи в медицинские учреждения, состояние здоровья тяжелое.