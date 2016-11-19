За добу у пожежах на Дніпропетровщині загинуло 4 людини, серед яких подружжя
Київ • УНН
ДНІПРО-КИЇВ. 19 листопада. УНН. Вчора, 18 листопада, на території Дніпропетровської області виникло 12 пожеж, з них 8 - у житловому секторі, під час яких загинуло 4 особи. Серед загиблих було подружжя. Про це проінформували у прес-службі ДСНС, повідомляє УНН.
У Павлограді на місці пожежі було виявлено тіла двох загиблих — подружжя 1960 р.н.
Так, о 21:26 до Служби порятунку “101” надійшло повідомлення про пожежу в приватному житловому будинку у Павлограді по вулиці Південна. О 22:06 рятувальники у складі двох ланок газодимозахисної служби пожежу локалізували, а о 23:19 остаточно ліквідували. На місці пожежі було виявлено тіла двох загиблих — чоловіка, 1960 р. н., та його дружини, 1960 р.. Вогнем пошкоджено домашні речі на загальній площі 55 кв. м.
Також пожежа сталась в смт Петропавлівка. Загинула 89-річна власниця будинку.
О 06:33 до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу, яка виникла в приватному житловому будинку по вулиці Соборна в смт. Петропавлівка Петропавлівського району. Пожежа була ліквідовано до прибуття рятувальників 57-ї ДПРЧ ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області. На місці пожежі виявлено тіло власниці будинку, 1927 р. н.. Вогнем пошкодження стіл та підлога на площі один квадратний метр.
Окрім цього пожежа виникла в дачному будинку садового товариства на території Південного району м. Кам’янське. О 22:30 до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу. На місці пожежі було виявлено тіло матері власниці, 1957 р. н..
Пожежа локалізована о 23:15, а о 01:34 19 листопада ліквідована. Вогнем пошкоджено домашнє майно, конструкції та дах дачного будинку на загальній площі 30 кв. м.
Причини пожеж та обставини подій з’ясовують співробітники правоохоронних органів.