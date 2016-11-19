За сутки в пожарах в Днепропетровской области погибли 4 человека, среди которых супруги
Киев • УНН
ДНЕПР-КИЕВ. 19 ноября. УНН. Вчера, 18 ноября, на территории Днепропетровской области произошло 12 пожаров, из них 8 - в жилом секторе, во время которых погибли 4 человека. Среди погибших были супруги. Об этом проинформировали в пресс-службе ГосЧС, сообщает УНН.
В Павлограде на месте пожара были обнаружены тела двух погибших - супруги 1960 г.р.
Так, в 21:26 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме в Павлограде по улице Южная. В 22:06 спасатели в составе двух звеньев газодымозащитной службы пожар локализовали, а в 23:19 окончательно ликвидировали. На месте пожара были обнаружены тела двух погибших - мужчины, 1960 г. р., и его жены, 1960 г.р.. Огнем повреждены домашние вещи на общей площади 55 кв. м.
Также пожар произошел в пгт Петропавловка. Погибла 89-летняя хозяйка дома.
В 6:33 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре, который возник в частном жилом доме по улице Соборная в пгт. Петропавловка Петропавловского района. Пожар был ликвидирован до прибытия спасателей 57-й ГПСЧ ГУ ГосЧС Украины в Днепропетровской области. На месте пожара обнаружено тело хозяйки дома, 1927 г. р.. Огнем повреждены стол и пол на площади один квадратный метр.
Кроме этого пожар возник в дачном доме садового общества на территории Южного района г.Каменское. В 22:30 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре. На месте пожара было обнаружено тело матери хозяйки, 1957 г.р ..
Пожар локализован в 23:15, а в 1:34 19 ноября ликвидирован. Огнем повреждено домашнее имущество, конструкции и крыша дачного дома на общей площади 30 кв. м.
Причины пожаров и обстоятельства событий выясняют сотрудники правоохранительных органов.