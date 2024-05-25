За добу рф втратила 1240 чоловік особового складу
Київ • УНН
За даними Генерального штабу Збройних Сил України, за минулу добу рф втратила 1240 військовослужбовців.
За добу рф втратила 1140 осіб особового складу. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.
Деталі
Бойові втрати росіян за період з 24.02.22 по 25.05.24:
- Особовий склад: 500080 (+1240).
- Танки: 7650 (+15).
- Броньовані бойові машини: 14786 (+11).
- Артилерійські системи: 12929 (+27).
- РСЗВ: 1082 (+2).
- Засоби ППО: 814 (+1).
- Літаки: 356.
- Гелікоптери: 326.
- БпЛА оперативно-тактичного рівня: 10414 (+4).
- Крилаті ракети: 2209.
- Кораблі/катери: 27.
- Підводні човни: 1.
- Автомобільна техніка та автоцистерни: 17608 (+39).
- Спеціальна техніка: 2104 (+3).
УВАГА! У зв'язку з постійним надходженням уточнених розвідувальних даних, виникла потреба коригування деяких позицій загальних втрат противника - БпЛА оперативно-тактичного рівня. Загальна цифра скоригована, а втрати за добу подаються у звичайному режимі
За добу рф втратила 1240 військовослужбовців 24.05.24, 07:29 • 21678 переглядiв