За добу на луганському напрямку бойовики тричі обстріляли позиції сил АТО

"На луганському напрямку доба вчора почалася з ворожого мінометного обстрілу у Кримському, який тривав 10 хвилин. Вже в другій половині дня противник ще двічі порушив режим тиші на цих рубежах. Всього за добу на луганському напрямку було зафіксовано три ворожих обстріли, один із них з використанням важкого озброєння", - повідомив О.Мотузняк.

Нагадаємо, за минулу добу, з 21 на 22 листопда, в зоні проведення антитерористичної операції жоден український військовий не загинув і не був поранений.