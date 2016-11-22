За сутки на луганском направлении боевики трижды обстреляли позиции сил АТО

"На луганском направлении сутки вчера начались с вражеского минометного обстрела в Крымском, который длился 10 минут. Уже во второй половине дня противник еще дважды нарушил режим тишины на этих рубежах. Всего за сутки на луганском направлении зафиксировали три вражеских обстрела, один из них с использованием тяжелого вооружения", - сообщил А.Мотузянык.

Напомним, за прошедшие сутки, с 21 на 22 ноября, в зоне проведения антитеррористической операции ни один украинский военный не погиб и не был ранен.