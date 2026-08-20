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За добу на фронті відбулося 234 боєзіткнення та понад 10 тисяч атак дронами - Генштаб

Київ • УНН

 • 154 перегляди

19 серпня російські війська здійснили 234 атаки, 99 авіаударів і скинули 330 керованих авіабомб. Сили оборони уразили вісім ворожих об’єктів.

За добу на фронті відбулося 234 боєзіткнення та понад 10 тисяч атак дронами - Генштаб

Впродовж минулої доби 19 серпня на фронті зафіксовано 234 бойових зіткнення. Окупанти завдали 99 авіаційних ударів, під час яких скинув 330 керованих авіабомб, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.

Деталі

Також окупанти застосували 10 459 дронів-камікадзе та здійснили 3118 обстрілів населених пунктів і позицій Сил оборони.

Авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили один район зосередження живої сили противника, чотири пункти управління безпілотних літальних апаратів та три командно-спостережні пункти.

На Північно-Слобожанському і курському напрямках минулої доби наші захисники зупинили чотири ворожі штурми. Ворог завдав трьох авіаційних ударів із застосуванням восьми керованих авіабомб та здійснив 72 обстріли позицій українських військ і населених пунктів, зокрема один - із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку українські підрозділи відбили 17 атак противника. Окупанти намагалися просунутися в районах Стариці та Лимана, а також у напрямках Волохівки, Караїчного, Охрімівки та Бочкового.

На Куп’янському напрямку минулої доби ворог штурмових дій не проводив.

На Лиманському напрямку окупанти 11 разів атакували в районах Зарічного та Лимана, а також у напрямках Шийківки, Карпівки, Новоселівки та Дробишевого.

На Слов’янському напрямку противник здійснив 19 штурмових дій у районах Різниківки, Озерного, Кривої Луки та Закітного, а також у напрямках Рай-Олександрівки та Миколаївки.

На Краматорському напрямку окупанти чотири рази атакували у напрямках населених пунктів Никифорівки, Діброви та Васютинського.

На Костянтинівському напрямку зафіксовано 24 атаки. Загарбники вели штурмові дії в районах Костянтинівки, Іллінівки та Іванопілля, а також у напрямках Новодмитрівки, Павлівки, Олександро-Шультиного та Новоселівки.

Найбільшу кількість штурмових дій зафіксовано на Покровському напрямку, де наші захисники зупинили 26 атак. Ворог виявляв активність у районах Білицького, Котлиного та Молодецького, а також здійснював штурми у напрямках Мирного, Вільного, Кучерового Яру, Ганнівки, Матяшевого, Світлого, Шевченка, Василівки, Удачного та Муравки.

На Олександрівському напрямку загарбники здійснили п’ять атак у напрямках населених пунктів Воскресенка, Піддубне, Нове Запоріжжя та Рибне.

На Гуляйпільському напрямку окупанти 11 разів атакували. Ворог намагався просунутися в районі Гіркого, а також у напрямках Добропілля, Воздвижівки, Цвіткового та Новоселівки.

На Оріхівському напрямку українські захисники зупинили три спроби противника просунутися вперед у напрямках Степового, Малих Щербаків та Приморського.

На Придніпровському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

Через масовану російську атаку 40 тисяч осель у Києві без світла20.08.26, 09:00 • 710 переглядiв

Євген Устименко

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