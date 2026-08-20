За сутки на фронте произошло 234 боестолкновения и более 10 тысяч атак дронами - Генштаб

В течение минувших суток, 19 августа, на фронте зафиксировано 234 боевых столкновения. Оккупанты нанесли 99 авиационных ударов, во время которых сбросили 330 управляемых авиабомб, сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Детали

Также оккупанты применили 10 459 дронов-камикадзе и осуществили 3118 обстрелов населенных пунктов и позиций Сил обороны.

Авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили один район сосредоточения живой силы противника, четыре пункта управления беспилотными летательными аппаратами и три командно-наблюдательных пункта.

На Северо-Слобожанском и курском направлениях в течение минувших суток наши защитники остановили четыре вражеских штурма. Враг нанес три авиационных удара с применением восьми управляемых авиабомб и осуществил 72 обстрела позиций украинских войск и населенных пунктов, в частности один — с применением реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении украинские подразделения отбили 17 атак противника. Оккупанты пытались продвинуться в районах Старицы и Лимана, а также в направлениях Волоховки, Караичного, Охримовки и Бочкового.

На Купянском направлении в течение минувших суток враг штурмовых действий не проводил.

На Лиманском направлении оккупанты 11 раз атаковали в районах Заречного и Лимана, а также в направлениях Шийковки, Карповки, Новоселовки и Дробышевого.

На Славянском направлении противник осуществил 19 штурмовых действий в районах Резниковки, Озерного, Кривой Луки и Закитного, а также в направлениях Рай-Александровки и Николаевки.

На Краматорском направлении оккупанты четыре раза атаковали в направлениях населенных пунктов Никифоровки, Дибровы и Васютинского.

На Константиновском направлении зафиксировано 24 атаки. Захватчики вели штурмовые действия в районах Константиновки, Иллиновки и Иванополья, а также в направлениях Новодмитровки, Павловки, Александро-Шультино и Новоселовки.

Наибольшее количество штурмовых действий зафиксировано на Покровском направлении, где наши защитники остановили 26 атак. Враг проявлял активность в районах Белицкого, Котлиного и Молодецкого, а также осуществлял штурмы в направлениях Мирного, Вольного, Кучерова Яра, Ганновки, Матяшевого, Светлого, Шевченко, Васильевки, Удачного и Муравки.

На Александровском направлении захватчики осуществили пять атак в направлениях населенных пунктов Воскресенка, Поддубное, Новое Запорожье и Рыбное.

На Гуляйпольском направлении оккупанты 11 раз атаковали. Враг пытался продвинуться в районе Горького, а также в направлениях Доброполья, Воздвижевки, Цветкового и Новоселовки.

На Ореховском направлении украинские защитники остановили три попытки противника продвинуться вперед в направлениях Степового, Малых Щербаков и Приморского.

На Приднепровском направлении враг наступательных действий не проводил.

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