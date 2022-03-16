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За день ЗСУ завдали по окупантам не менше семи ракетних та авіаційних ударів – Арестович

За день ЗСУ завдали по окупантам не менше семи ракетних та авіаційних ударів – Арестович

Київ • УНН

 • 128601 перегляди

КИЇВ. 16 березня. УНН. Протягом доби українські військові завдали по угруповуванням російських окупантів не менше семи ракетно-артилерійських та авіаційних ударів. Про це заявив радник голови Офісу президента України Олексій Арестович на брифінгу, пише УНН.

Цитата

“Наші війська на деяких напрямках провели за вчора невеличкі тактичні контрнаступи, які покращили ситуацію в конкретних районах оборони. Також наші війська завдавали потужні ракетно-артилерійські та авіаційні удари по угруповуванням противника. Не менше семи таких урадів було нанесено протягом доби”, - розповів Арестович.

Деталі

За його словами, повітряні сили збили щонайменше три літаки. Один вертоліт та декілька крилатих ракет.

“Противник у відповідь завдавав ударів ракетами зі стратегічних літаків та балістичними ракетами типу “Іскандер” по об'єктах на території України”, - сказав Арестович.

Доповнення

Артилерія 30-ї окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького відпрацювала по російських окупантах.

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