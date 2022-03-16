За день ЗСУ завдали по окупантам не менше семи ракетних та авіаційних ударів – Арестович
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Протягом доби українські військові завдали по угруповуванням російських окупантів не менше семи ракетно-артилерійських та авіаційних ударів. Про це заявив радник голови Офісу президента України Олексій Арестович на брифінгу, пише УНН.
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“Наші війська на деяких напрямках провели за вчора невеличкі тактичні контрнаступи, які покращили ситуацію в конкретних районах оборони. Також наші війська завдавали потужні ракетно-артилерійські та авіаційні удари по угруповуванням противника. Не менше семи таких урадів було нанесено протягом доби”, - розповів Арестович.
Деталі
За його словами, повітряні сили збили щонайменше три літаки. Один вертоліт та декілька крилатих ракет.
“Противник у відповідь завдавав ударів ракетами зі стратегічних літаків та балістичними ракетами типу “Іскандер” по об'єктах на території України”, - сказав Арестович.
Доповнення
Артилерія 30-ї окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького відпрацювала по російських окупантах.