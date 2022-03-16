За день ВСУ нанесли по оккупантам не менее семи ракетных и авиационных ударов – Арестович
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. В течение суток украинские военные нанесли по группировкам российских оккупантов не менее семи ракетно-артиллерийских и авиационных ударов. Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович на брифинге, пишет УНН.
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“Наши войска на некоторых направлениях провели за вчера небольшие тактические контрнаступления, которые улучшили ситуацию в конкретных районах обороны. Также наши войска наносили мощные ракетно-артиллерийские и авиационные удары по группировкам противника. Не менее семи таких урадов было нанесено в течение суток”, - рассказал Арестович.
Детали
По его словам, воздушные силы сбили по меньшей мере три самолета. Один вертолет и несколько крылатых ракет.
“Противник в ответ наносил удары ракетами со стратегических самолетов и баллистическими ракетами типа “Искандер” по объектам на территории Украины”, - сказал Арестович.
Дополнение
Артиллерия 30-й отдельной механизированной бригады имени князя Константина Острожского отработала по российских оккупантах.