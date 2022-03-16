Про втрати ворога дізнаєтеся у зведенні: артилерія 30-ї бригади відпрацювала по окупантах
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Артилерія 30-ї окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького відпрацювала по російських окупантах. Бригада оприлюднила відео, пише УНН.
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“Воїни 30-ї окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького не дають російським загарбникам жодного шансу вижити. Лишень ці непрохані гості зупинились на нічний відпочинок, як їх "гаряче" привітали наші артилеристи. Про втрати ворога читаємо завтра у щоденних зведеннях!" - підписала відео бригада.
Доповнення
Розпочалася двадцять перша доба героїчного протистояння українського народу російському воєнному вторгненню. Збройним Силам України вдалось завдати нищівних ударів по угрупованнях військ окупантів на тимчасово зайнятих територіях України та, на окремих напрямках, перейти у контрнаступ.