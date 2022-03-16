О потерях врага узнаете в сводке: артиллерия 30-й бригады отработала по оккупантам

Цитата

“Воины 30-й отдельной механизированной бригады имени князя Константина Острожского не дают российским захватчикам ни единого шанса выжить. Только эти незваные гости остановились на ночной отдых, как их "горячо" поздравили наши артиллеристы. О потерях врага читаем завтра в ежедневных сводках!" - подписала видео бригада.

Дополнение

Начались 21-е сутки героического противостояния украинского народа российскому военному вторжению. Вооруженным Силам Украины удалось нанести сокрушительные удары по группировкам войск оккупантов на временно занятых территориях Украины и, на отдельных направлениях, перейти в контрнаступление.