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За атмосферним фронтом з дощами йде прохолода - синоптики дали прогноз на 19 серпня

Київ • УНН

 • 3340 перегляди

19 серпня в Україні очікується нестійка погода через атмосферний фронт. Вночі дощі з грозами на півночі, в центрі та на півдні, вдень на сході, температура 21-26°, на крайньому сході до 30°.

За атмосферним фронтом з дощами йде прохолода - синоптики дали прогноз на 19 серпня

Атмосферний фронт принесе прохолоду та дощі в Україні 19 серпня, температура повітря не перевищить 30 градусів тепла, повідомили в Укргідрометцентрі, пише УНН.

19 серпня нестійку погоду в більшості областей визначатиме атмосферний фронт, який зумовить коливання тиску та вологості повітря. За фронтом поширюватиметься прохолодне повітря із заходу, тому розраховуємо на короткочасний перепочинок від спеки: прохолодну ніч і комфортну денну температуру; найтепліше – на півдні та сході країни

- повідомили синоптики.

За прогнозом, завтра хмарно з проясненнями. Вночі у більшості північних, центральних і південних областей, вдень на сході та південному сході країни місцями короткочасні дощі, грози; на решті території без опадів.

Вітер переважно західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 9-14°, на півдні та південному сході 13-18°; вдень 21-26°, на крайньому сході країни до 30°.

Погоду зумовить атмосферний фронт - синоптики дали дощовий прогноз18.08.26, 08:24 • 3012 переглядiв

Юлія Шрамко

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