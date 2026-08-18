За атмосферним фронтом з дощами йде прохолода - синоптики дали прогноз на 19 серпня
Київ • УНН
19 серпня в Україні очікується нестійка погода через атмосферний фронт. Вночі дощі з грозами на півночі, в центрі та на півдні, вдень на сході, температура 21-26°, на крайньому сході до 30°.
Атмосферний фронт принесе прохолоду та дощі в Україні 19 серпня, температура повітря не перевищить 30 градусів тепла, повідомили в Укргідрометцентрі, пише УНН.
19 серпня нестійку погоду в більшості областей визначатиме атмосферний фронт, який зумовить коливання тиску та вологості повітря. За фронтом поширюватиметься прохолодне повітря із заходу, тому розраховуємо на короткочасний перепочинок від спеки: прохолодну ніч і комфортну денну температуру; найтепліше – на півдні та сході країни
За прогнозом, завтра хмарно з проясненнями. Вночі у більшості північних, центральних і південних областей, вдень на сході та південному сході країни місцями короткочасні дощі, грози; на решті території без опадів.
Вітер переважно західний, 5-10 м/с.
Температура вночі 9-14°, на півдні та південному сході 13-18°; вдень 21-26°, на крайньому сході країни до 30°.
Погоду зумовить атмосферний фронт - синоптики дали дощовий прогноз18.08.26, 08:24 • 3012 переглядiв