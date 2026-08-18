За атмосферным фронтом с дождями придёт прохлада — синоптики дали прогноз на 19 августа

Атмосферный фронт принесёт прохладу и дожди в Украину 19 августа, температура воздуха не превысит 30 градусов тепла, сообщили в Укргидрометцентре, пишет УНН.

19 августа неустойчивую погоду в большинстве областей будет определять атмосферный фронт, который обусловит колебания давления и влажности воздуха. За фронтом с запада будет распространяться прохладный воздух, поэтому ожидаем кратковременную передышку от жары: прохладную ночь и комфортную дневную температуру; теплее всего будет на юге и востоке страны - сообщили синоптики.

По прогнозу, завтра облачно с прояснениями. Ночью в большинстве северных, центральных и южных областей, днём на востоке и юго-востоке страны местами кратковременные дожди, грозы; на остальной территории без осадков.

Ветер преимущественно западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 9-14°, на юге и юго-востоке 13-18°; днём 21-26°, на крайнем востоке страны до 30°.

Погоду определит атмосферный фронт - синоптики дали дождливый прогноз